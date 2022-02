Cath & son chat Tome 10

Avec Sushi, les chats partent en live ! Sushi est repéré pour devenir la vedette d'un film en live ! Oui oui, un film, un vrai ! Cath et son père l'accompagnent sur le plateau et autant dire que l'équipe technique va vite découvrir que ce chat est un peu spécial : il est ingérable ! Mais qui sait, quand le film sortira - mais pourra-t-il seulement être terminé ? Sushi sera peut-être une star. Non, c'est sûr, Sushi SERA la plus grande vedette de toute l'histoire du cinéma. Ca, Cath en est persuadée...