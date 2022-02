Investir en bourse et gagner

Bourse et marchés financiers : maximisez vos grains avec ce livre ! Serge Belinski a un parcours exceptionnel d'investisseur en bourse : il y a gagné beaucoup d'argent, puis il y a perdu beaucoup d'argent et il a désormais acquis la sagesse d'un investisseur qui sait où, quand et comment choisir les actions qui vont lui procurer les meilleurs rendements avec le minimum de risques. C'est cette expérience qu'il a souhaité partager dans ce livre où, à l'instar de Warren Buffett et de quelques autres célèbres investisseurs, il revient aux fondamentaux, pose et explique les bases des stratégies les plus appropriées qu'il illustre de très nombreux exemples.