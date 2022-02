Se lancer dans l'immobilier locatif avec succès. 60 fiches pratiques pour éviter les erreurs

Investissement locatif : ne laissez rien au hasard ! Il y a deux catégories de livres destinés à l'investissement immobilier locatif : ceux qui racontent le parcours d'un auteur et ceux qui abordent l'investissement sous un angle beaucoup plus technique. Le nouveaui livre d'Eric Hecker crée une nouvelle catégorie : son livre basé sur son expérience se concentre sur l'essentiel à connaître sur TOUS les sujets liés à l'investissement immobilier en donnant en quelques paragraphes les trucs, astuces et bons réflexes pour éviter les pièges et maximiser la rentabilité.