Northanger Abbey

Découvrez en VO les aventures de Catherine Morland, avec des traductions en marge pour vous aider à bien comprendre le texte original. Seventeen-year-old Catherine Morland is one of ten children of a country clergyman. She is invited by the Allens to accompany them to visit the city of Bath and partake in the winter season of balls, theatre and other social delights. But, alas for Catherine, life isn't like our dreams !