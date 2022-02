Wu Zetian, impératrice chinoise

Découvrez l'histoire et la vie de Wu Zetian, l'une des premières et des seules impératrices chinoises. Grâce aux titres de la collection "Harrap's school", les élèves de collège peuvent commencer à lire en VO tous les grands classiques de la littérature. Dans cet ouvrage spécialement conçu pour les collégiens qui commencent le chinois, le récit est écrit en français, mais des bulles en chinois accompagnent les très belles illustrations. Des mots sont également traduits en chinois, tout au long du récit et sont repris dans le lexique de fin d'ouvrage.