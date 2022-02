The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr Hyde 4e D'après R L Stevenson

Le chef d'oeuvre de la littérature fantastique enfin adapté pour les élèves de collège ! Souffrant de double personnalité, le docteur Jekyll crée une drogue destinée à séparer son bon côté de son mauvais. Hélas, nuit après nuit, ce mauvais côté ne risque-t-il pas de prendre le dessus sur le bon pour le transformera en monstrueux Mister Hyde ? 'Grâce aux titres de la collection "Harrap's school", les élèves de collège peuvent commencer à lire en VO tous les grands classiques de la littérature anglo-saxonne. Le texte en anglais est adapté aux niveaux des collégiens et revu par des enseignants. Il est également enrichi de belles illustrations, d'un lexique en fin d'ouvrage pour aider à la compréhension de l'intrigue et d'une version audio pour s'imprégner du bon accent dès le collège et de fiches pédagogiques téléchargeables pour favoriser l'étude en classe. Lire en anglais ? C'est facile et plaisant avec Harrap's.