France-Algérie, 60 ans d'histoires secrètes. 1962-2022

"Les relations entre la France et l'Algérie peuvent être bonnes ou mauvaises, en aucun cas elles ne peuvent être banales". Ces mots de 1974 sont de Abdelaziz Bouteflika, alors jeune ministre des Affaires étrangères. Cinquante ans plus tard, ils ont encore valeur d'axiome : entre la France et l'Algérie, c'est toujours compliqué. Depuis les accords d'Evian, les deux pays entretiennent une relation passionnée et tumultueuse faite d'amour et de haine sur fond de contrats gaziers, d'immigration et de plaies identitaires mal refermées. Une relation où tous les coups sont permis, mais en cachette. Il ne faut pas oublier qu'on est en paix maintenant. Dans cette édition qui réunit les deux tomes d'une enquête particulièrement fouillée, Naoufel Brahimi El Mili lève le voile. Depuis Valéry Giscard d'Estaing, qui ne voyait pas l'OAS d'un mauvais oeil, jusqu'aux espions algériens à Paris, en passant par les petits services de la DGSE, ce sont soixante ans de manoeuvres confidentielles et de coups bas restés dans l'ombre qui sont révélés pour éclairer une actualité encore brûlante. Spécialiste reconnu des relations France-Algérie, Naoufel Brahimi El Mili est docteur en sciences politiques et a enseigné à Sciences Po Paris.