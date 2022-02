Les tyrannies de l'épidémie. Nos libertés sacrifiées

Que s'est-il passé ? Pourquoi avons-nous immolé si vite nos libertés au nom de la lutte contre le virus ? Nous avons renoncé à nous déplacer, à manifester, à nous exprimer, à nous cultiver, à travailler même. Nous avons placé la santé au-dessus de tout. Nous avons sacrifié à la vie biologique toutes les autres vies et découvrons désormais l'étendue des dégâts. Abandonnés à la "servitude volontaire" , nous avons accepté les oukases du gouvernement, des médecins, de l'administration. Nous avons surtout cédé à la peur, de la mort et du gendarme. Nous avons oublié que vivre, c'est prendre des risques. En notre obéissance au nouvel ordre sanitaire, dans un choix collectif, nous avons préféré la sécurité des vieux à l'avenir des jeunes. Humanisme ou aveuglement, cet arbitrage aux apparences altruistes cache une guerre des générations. Face à toutes ces petites tyrannies, nous ne nous sommes pas révoltés, nous n'avons presque pas résisté, nous avons à peine râlé. Le moment est venu de réfléchir. Ancien élève de l'ENS, Christophe Barbier a été directeur de la rédaction de L'Express, et est aujourd'hui éditorialiste politique pour BFMTV et Actu J. Il est aussi l'auteur chez Fayard de A la recherche du héros perdu (2022). Préface inédite