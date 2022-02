"Réinventer les aurores, c'est retrouver le souffle des premiers matins de la République : s'éveiller et s'émerveiller, lucides mais jamais désespérés. La réflexion que je livre est le résultat d'une longue fréquentation des textes, des acteurs de la vie politique et des citoyens de toutes conditions. C'est ma conception de la vie et de la politique, qui se rejoignent en leur point de plus grande fragilité, là où il s'agit d'affirmer que l'on peut reconstituer, maille après maille, le tissu de la société menacée par tout ce qui la délite, de la peur à la haine. Mon éthique est celle d'un amoureux de la République ; mon propos, celui d'un homme de parole et d'action. Je veux proposer un manifeste contre l'indifférence, un plaidoyer pour la fraternité, une politique de la jubilation et du bonheur retrouvé". H. K. Haïm Korsia est grand rabbin de France depuis 2014 et membre de l'Institut. Préface inédite Peinture de Pierre Soulages