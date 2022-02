Jésus est dans la ville. Jésus préfère toujours aller dehors. Jésus dit : Soyez passants, passez de l'en-dehors à l'en-dedans et soyez perdurants. Eternisez-vous dans la passade. Allez et venez à vous en donner le tournis. Dehors c'est la vivance dit Jésus. Il faudrait imprimer l'air autrement, tracer dans les êtres et les sentiments. Jésus n'écrit pas dans sa tête mais dans sa bouche. La bouche à Jésus est une imprimante à mains. Jésus dit : Nous sommes des machines dont la pensée passe par nos doigts. Tous ces lointains imprimés dans les souvenirs, toutes ces vies qui l'entourent Jésus et notamment celle de Lulu. Son pays sa famille ses amours, Jésus va passer tout ça par le fil de l'écrit. Jésus est un poète qui trace sa vivance dans le poème.