Naples et la Côte Amalfitaine. 7e édition

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir Naples et la côte amalfitaine Un guide tout en couleurs pour apprécier la richesse d'une région hors norme. Un aperçu des sites incontournables et des meilleures expériences sur place : le village de Positano, Pompéi, les sentiers de la côte amalfitaine, les musées de Naples, la grotta Azzurra, la petite île de Procida, la ville de Ravello, Paestum, le Vésuve... Des suggestions d'itinéraires et une sélection thématique pour organiser son voyage selon ses envies : découvertes gastronomiques, trésors archéologiques, merveilles naturelles, jardins romantiques, art ou architecture... Une couverture exhaustive de la ville de Naples et de sa baie (Herculanum, Pompéi et le Vésuve). Des chapitres sur les îles (Capri, Ischia et Procida), la côte amalfitaine (péninsule de Sorrento, Positano, Praiano, Amalfi, Ravello...) et la région de Salerne et du Cilento. Des sections couleurs consacrées à l'art baroque, aux sites antiques de la région (Herculanum, Pompéi, Paestum, les Champs Phlégréens, Naples souterraine) et aux plages. Un plan en 3D de Pompéi. Des chapitres consacrés aux voyages avec des enfants et aux activités de plein air (balades et randonnées, cyclisme, plages, plongée, kayak et canoé, spas et sources thermales). Des focus sur des aspects emblématiques de la vie napolitaine : des saints catholiques aux nombreuses superstitions, en passant par la mafia et le football. Un chapitre sur la cuisine de la Campanie particulièrement complet : les fondamentaux, les spécialités, us et coutumes, le vin, les pizzas, la mozzarella di bufala... Un plan détachable de la ville de Naples.