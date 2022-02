New York City Guide. 13e édition

Lonely Planet : un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir New York Une nouvelle édition tout en couleurs et avec de nombreuses photos. Un guide conçu pour les voyages en profondeur, avec un maximum d'informations pour organiser un séjour en fonction de ses intérêts, du temps et du budget disponible. Les principaux musées et monuments décrits dans le détail : plans et illustrations (notamment un plan du Metropolitan Museum of Art niveau par niveau, et un plan en 3D de Central Park), infos pratiques, histoire et contexte des oeuvres, points forts, anecdotes... Des suggestions d'itinéraires sur 4 jours et des promenades commentées dans les différents quartiers (Harlem, Brownstones, Sud Brooklyn...). Des sélections thématiques pour voyager selon ses envies : musées, espaces verts, vie nocturne, panoramas, New York à l'ancienne, repaires cachés, hors des sentiers battus ... Des chapitres consacrés aux voyages avec des enfants, aux activités gratuites, à la scène gay et lesbienne, aux activités en plein air, au shopping... Une sélection étendue d'adresses de restaurants, bars, boutiques et hôtels. Un chapitre " Excursions " (les Hamptons, Fire Islande, North Fork, Hudson Valley, Woodstock). De nombreux plans généraux et détaillés pour chaque quartier, et une carte détachable de la ville comportant un plan des transports ainsi qu'un index détaillé des rues.