Miami en quelques jours. 2e édition

Toutes les clés pour découvrir Miami le temps d'un petit voyage Un guide tout en couleurs, concis et ultra pratique pour découvrir Miami en quelques jours. La ville emblématique de la Floride, tout au sud de la côte est des Etats-Unis, ne manque pas d'atouts : plages ensoleillées, édifices Art déco, street art, parcs et jardins tropicaux... Ajoutez à cela la culture latino, des musées et des galeries reconnus, une cuisine aux inspirations variées et le sens du cocktail... les journées seront longues et animées ! Tous les sites majeurs décryptés : l'Art Deco Historic District, les Wynwood Walls, le Pérez Art Museum Miami, les Vizcaya Museum & Gardens, le Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, le Bayfront Park, le Fairchild Tropical Garden, le Biltmore Hotel... Et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un découpage de la ville en sept quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables (monuments, musées, parcs...) et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades selon les quartiers et d'itinéraires thématiques : architecture Art déco, art et culture à Wynwood, boutiques de l'Upper East Side, plages et parcs à Key Biscayne. Des sections ciblées pour découvrir Miami selon ses envies : gastronomie, vie nocturne, avec des enfants, activités sportives. De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan du métro pour faciliter les déplacements.