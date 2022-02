Prague en quelques jours. 6e édition

Toutes les clés pour découvrir Prague le temps d'un week-end Un guide tout en couleurs, concis et ultra pratique pour découvrir Prague en quelques jours. Tous les principaux sites décryptés : le château de Prague, la cathédrale Saint-Guy, la place de la Vieille-Ville, le pont Charles, la place Venceslas... Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables, une proposition d'itinéraire et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : les jardins de Malá Strana, les bars et pubs de Vinohrady et Zizkov, l'art alternatif à Smíchov, sur les pas de Kafka... Des sections ciblées pour découvrir Prague selon ses envies : avec des enfants, activités gratuites, shopping, vie nocturne, patrimoine historique... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan du métro pour faciliter les déplacements.