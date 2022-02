La cuisine pour ceux qui n'ont pas le temps (ou pas très envie)

Pour ceux qui aimeraient avoir de bons petits plats maison, mais qui n'ont pas envie de passer trop de temps en cuisine, ni de faire trop d'effort. Les techniques pour optimiser le temps en cuisine : le bon choix des ustensiles, l'organisation, la maitrise des courses, etc. Plus de 50 recettes de l'entrée au dessert très simples et rapides à réaliser, qui demandent peu de technique et d'investissement (ni trop de vaisselle).