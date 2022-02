Le masque Le Pen ? Malaise dans la dédiabolisation

Entre Marine Le Pen et Eric Zemmour, un ensemble de transformations visuelles, discursives et scénographiques ont reconfiguré la sphère d'influence de l'extrême droite. A l'ère Netflix, caractérisée par la domination de la sphère pop-­culturelle sur les esprits, de nouveaux codes esthétiques et de nouvelles formes narratives se sont imposés. De Karine Le Marchand aux mèmes Instagram, des vidéos de chats aux tutos identitaires, de la stratégie de la radicalité à la politique du LOL, l'extrême droite déplace la bataille politique sur le terrain de l'imaginaire et de la représentation. Il y a une forme d'urgence à penser cette nouvelle donne symbolique pour tenter d'en circonscrire le plus possible les effets ? : c'est ce que s'efforce de faire ce court essai, original et incisif. Dans cet entrelacement entre esthétique et politique, ­l'auteur adresse une mise en garde ? : l'extrême droite a beau présenter de nouveaux masques, elle n'en reste pas moins d'extrême droite... Raphaël Llorca est communicant, doctorant en philosophie du langage, expert associé à la Fondation Jean-Jaurès. Il a publié, chez le même éditeur, La marque Macron, finaliste du Prix du livre politique 2021.