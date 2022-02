Equipez votre atelier créatif en trois tutos

Un nouveau livre dans la collection accessible des 3 tutos ! Un concept qui a déjà conquis le public de couturières : 3 créations emblématiques et 2 variantes pour prolonger le plaisir ! Chaque création est à réaliser grâce à un pas-à-pas détaillé et illustré. L'autrice propose une gamme de tissus et de matières variés pour créer chaque modèle, elle propose trois modèles pour équiper son atelier créatif. Cousez trois modèles inédits : une pochette pour ranger ses outils, un sac zippé et matelassé pour transporter son matériel et un panier multi-fonctions pour ranger son matériel.