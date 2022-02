Cancer, les chemins de guérison. Edition revue et augmentée

L'ouvrage le plus complet sur la prise en charge des aspects physique, psychique, émotionnel, énergétique et spirituel du cancer par Luc Bodin. Le cancer est l'indication que l'âme/la conscience est dans la souffrance. Que la personne doit changer pour reprendre son chemin de vie vers la lumière... chemin du bonheur... vers le Divin. Dans cet ouvrage très exhaustif, Luc Bodin nous explique la formation du cancer et son évolution. Toutes les causes du cancer : physiques (qui sont bien connues), psychologiques (et émotionnelles), énergétiques et la perte de sens (de sa vie et de la Vie). Tous les traitements sont expliqués avec leurs plus et leurs moins. Mais aussi la place de chacun et l'importance de les utiliser tous conjointement. La compréhension du sens du cancer : Pourquoi maintenant ? Pourquoi tel organe est touché ? Quel message transmet-il ? La compréhension du sens impose un changement dans le mode de vie et la manière de penser... mais aussi du sens à donner à sa vie... qui est une étape fondamentale du chemin de guérison. Une grande place est donnée à la compréhension du sens de cette maladie... causes physiques, épigénétiques, psychologiques avec la symbolique de la maladie (biodécodage) et spirituelles.