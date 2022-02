La mémoire de l'univers

Par quelle coïncidence étrange l'oeil du poulpe ressemble-t-il au nôtre alors que nos généalogies n'ont rien de commun ? Pourquoi votre visage reste-t-il le même alors que ses cellules se renouvellent en permanence ? Et pourquoi un gland ne peut-il jamais donner un palmier ? Dans tous les cas, la science répond : grâce aux gènes. Oui, mais en quoi ces derniers sont-ils les " architectes " des plans qu'ils contiennent ? Curieusement, physiciens et biologistes ont tendance à négliger la genèse des formes des corps qui s'auto-organisent. Corps vivants ou minéraux. Mais aussi corps psychiques ou sociologiques. Pourquoi la cristallisation d'une nouvelle molécule, au début difficile, devient-elle ensuite immédiate ? Pourquoi tous les animaux de laboratoire du monde résolvent-ils de plus en plus facilement les tests nouveaux ? Et pourquoi les mêmes inventions surgissent-elles au même moment à des endroits sans lien entre eux ? Rupert Sheldrake propose une seule explication à ces énigmes. Selon lui, une dimension entière du réel échapperait à la science : une " force sans énergie " qu'il nomme résonance morphique. Traversant l'espace-temps, elle mettrait en relation toutes les formes identiques de l'univers au niveau quantique. Hypothèse révolutionnaire qui pourrait remettre en cause toute notre vision du monde. Il s'en explique en profondeur dans cet ouvrage, dont cette édition est une version entièrement revue à la lumière des dernières découvertes scientifiques, notamment en matière d'épigénétique.