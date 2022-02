L'action qui libère

Des photographies, du papier à lettres, des clés, des petits objets du quotidien, de la couleur ou encore quelques vêtements... Tels sont les ingrédients des 200 actes et rituels symboliques qu'Elisabeth Horowitz vous propose dans cet ouvrage innovant pour faire face aux situations affectives, matérielles ou professionnelles qui se présentent à vous. Découvrez comment mettre en place ces actions libératrices d'une manière simple et efficace. Choisissez celles qui vous conviennent parmi un éventail de possibilités créatives, audacieuses et inspirantes, assorties d'un zeste d'humour. Accessibles, ludiques et immédiates, vivez-en l'expérience selon vos envies du moment !