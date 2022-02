Qi Gong santé au rythme des saisons

Le Qi Gong pour améliorer sa santé tout au long de l'année 80 fiches pratiques illustrées pour découvrir, comprendre et soulager Cet ouvrage très pédagogique permet de découvrir le Qi Gong et ses richesses, d'adapter sa pratique au rythme des saisons pour bénéficier de la meilleure période énergétique et de soulager la plupart des maux du quotidien. L'Art énergétique est présenté sous forme de fiches thématiques simplifiées, alliant explications et exercices de base. Concept d'apprentissage simple, enrichi des divers enseignements reçus par l'auteur, avec un point fort : la structure spiralée de l'ouvrage et son ouverture à 360° ! On peut l'utiliser partout, le mettre dans le sac à dos, le placer devant soi... ; il deviendra le compagnon idéal pour une pratique de tous instants et en tous lieux.