L'Art du Samouraï. Coffret en 3 volumes : L'Art de la guerre ; Le traité des cinq roues ; Le Code du samouraï

Trois grands textes classiques de stratégie militaire, en version illustrée. Lecture incontournable des stratèges orientaux depuis la nuit des temps, L' Art de la guerre de Sun Tzu est probablement le traité de guerre et de science militaire le plus connu au monde. Pragmatique, il enseigne comment s-assurer la victoire à moindre coût, grâce à toutes sortes de moyens - ruse, espionnage, mobilité, surprise... -, en s'adaptant à la stratégie de son adversaire. Véritable référence pour de nombreux leaders à travers l'Histoire, les techniques de résolution des conflits qu'il présente restent d'une incroyable actualité et sont facilement transposables à d'autres domaines, y compris à la stratégie d'entreprise, le commerce, ou même le sport. Le Traité des cinq roues est un traité sur le sabre, écrit par Miyamoto Musashi, au milieu du XVIIe siècle. Les stratégies exposées - notamment l'observation, la détermination du moment opportun, la simplicité, le savoir et le pragmatisme - ne se limitent pas aux arts pratiqués par un guerrier ; elles renforcent la préparation mentale et la flexibilité stratégique afin de réaliser des prouesses et de véritables réussites en tout domaine. Justice, courage, loyauté, maîtrise de soi : les qualités des samouraïs japonais sont celles auxquelles nous aspirons tous. Dans L e Code du samuraï , publié à l'origine sous le nom de Bushido, Inazo Nitobe livre le code moral des guerriers japonais, de l'importance des rituels de politesse à l'abnégation absolue - hara-kiri, ou suicide -, nous invitant à la découverte d'un monde fait de principes chevaleresques qui, s'ils peuvent nous sembler hors du temps, trouvent une incroyable résonance dans notre société.