La Bible de l'astrologie chinoise

Le monde fascinant de l'astrologie chinoise ne s'arrête pas aux douze animaux bien connus du zodiaque. En voici une étude complète et détaillée, qui vous permettra, entre autres, de calculer votre signe de l'année et de découvrir votre thème astrologique à partir de l'heure, du jour et du mois de votre naissance. Vous apprendrez également à intégrer l'astrologie à d'autres domaines, tels la médecine chinoise et le Feng shui. Un ouvrage salutaire pour toute personne désireuse de mieux comprendre l'astrologie chinoise.