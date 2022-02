La Bible des Créatures mythiques

De nombreuses créatures mythiques peuplent les légendes, les contes et les traditions du monde entier. Qu'il s'agisse de dragons, de sirènes, de géants, de zombies, de fées, de métamorphes ou de demi-dieux, ces êtres imaginaires sont les miroirs de notre âme, les messagers de notre monde intérieur, qui reflètent autant nos parties obscures que nos lumineuses qualités. Ce livre, superbement illustré, vous révèle l'histoire et le symbolisme de plus de 250 créatures mythiques. Grâce à elles, vous pourrez, tel le crapaud devenant prince, entreprendre avec succès votre quête de transformation personnelle et spirituelle.