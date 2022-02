Les mémoires de Cassandre

Dans la peau de Cassandre, Elizabeth Teissier se lance dans une exploration du temps et du passé, des souvenirs et des rencontres qui ont jalonné sa route, ainsi que dans une analyse personnelle des sujets qui l'habitent, l'occupent et la préoccupent. On l'aura deviné, Cassandre, c'est Elizabeth Teissier ! Un survol de sa longue et riche existence. Une envie de retrouver les tenants et aboutissants de sa vie, un fil rouge- s'il existe. Plutôt que de tenter de suivre un fil rouge chronologique, Elizabeth a préféré opter pour la diversité et le hasard des souvenirs qui habitent son imaginaire, au gré de sa fantaisie. Ou/et de la force de tel ou tel épisode de son existence qui s'imposera de lui-même. D'où la forme d'un dictionnaire. Mais pourquoi Cassandre ? Que vient faire cette antique figure de funeste prophétesse dans la bio moderne d'une contemporaine ? Nous avons tous entendu parler de Cassandre, mais nous connaissons mal le mythe de cette très belle Troyenne, hormis qu'elle était dotée d'un don de prophétie extraordinaire, qui lui inspirait des visions tragiques et lui soufflait de terribles prédictions. Elizabeth Teissier n'est pas une astrologue lénifiante. Respectant trop son art, elle a toujours dit, écrit ce qu'il lui dictait. On l'a donc maintes fois appelée Cassandre. Nombre de ses prévisions ont suscité de l'incrédulité, voire de l'ironie souvent méprisante. Elle a ainsi été amenée à se demander s'il y avait des similitudes entre ce mythe et son destin, et si oui jusqu'où elles allaient. Elle en a découvert de troublantes, en effet, et aussi d'importantes différences, que le lecteur découvrira dans cet ouvrage à travers les anecdotes de sa vie retracées ici. Une vie qui fourmille d'aventures, de rencontres variées, souvent extraordinaires et passionnantes, décevantes parfois.