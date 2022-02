La Caverne de vie

30 000 ans avant notre ère, les Nunki s'apprêtent à gagner la grotte où ils passeront l'hiver, leur chef Naos à leur tête. Lanilis, l'homme de Vie du clan, sent que le moment est venu pour lui de former son successeur. Il ne tarde pas à identifier un nourrisson, baptisé Kaïnilis, qu'il va peu à peu former. Apprentissages du savoir-faire des autres, connaissance de soi-même, de la nature, épreuves, maîtrise de l'art sacré de la peinture rupestre, le chemin sera long et les étapes à franchir nombreuses avant que Kaïnilis ne puisse prétendre au statut d'homme de Vie du clan. Et Lanilis a-t-il vu juste en le choisissant ?