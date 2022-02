Depuis des générations se transmet la légende du migoï, le yéti, aussi sacré que cruel. Au royaume du Dolpang, peu sont ceux qui l'ont croisé et en sont revenus vivants. Alors, quand un migoï enlève la Kumari, la jeune déesse vénérée de tous, nul ne sait comment la retrouver. Personne, sauf Tao, un Danseur-Combattant du Monastère aux Portes d'Or. Seul, il part sur leurs traces et lie à jamais son destin avec celui de la bête. Tragédie polyphonique imprégnée de culture et légendes népalaises, roman fantastique au milieu des montagnes du toit du monde, Dolpang tord la réalité de l'Himalaya pour mieux nous y transporter, addictif !