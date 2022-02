Tigre obscur

Enfant, il a été séquestré par une femme qui s'est donné la mort sous ses yeux. Adolescent, il a subi des sévices dont il n'a jamais parlé. Aujourd'hui, il vit de l'autre côté de la proche frontière et poursuit des études en psycho-criminologie. Mais il a un tigre en lui, et a décidé de ne plus lutter mais de lui trouver des proies. Pour lui, il n'y aura qu'une vérité et elle aura l'odeur du sang.