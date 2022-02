Guide Naturopathie

Médecine traditionnelle reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, la naturopathie est l'art d'être et de rester en bonne santé par des moyens naturels en permettant à chacun de devenir acteur principal de sa santé. Elle s'inscrit dans une dynamique de complémentarité avec la médecine conventionnelle qu'elle ne remplace pas, mais complète. A la fois éducative, préventive et responsabilisante, la naturopathie est une alliée, dont la mission est de vous guider vers le chemin du bien-être et de la santé. Cette pratique remonte à l'aube des temps et répond plus que jamais au mal-être que notre mode de vie moderne a engendré et qui a donné naissance à une demande croissante de bien-être et de santé au naturel, portée et accentuée par la crise sanitaire. Les gens ont modifié leurs habitudes de consommation, revoient leurs priorités et sont de plus en plus attentifs à leur santé, à la recherche de solutions et d'encadrement humain. Cet ouvrage, par une approche novatrice basée sur l'hygiène de vie et la prévention active de son capital santé, vous présente 10 commandements de vie, des conseils simples à adopter au quotidien, des dangers à éviter et des solutions pour vous accompagner vers le bien-être et vous permettre de devenir l'acteur principal de votre santé sans pour autant renoncer aux plaisirs de la vie. Beaucoup de logique et de bon sens, à vous d'agir !