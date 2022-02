Impatientes sentinelles

Une histoire de secrets du passé qui hantent, resurgissent et bouleversent la vie. 1976 : Une bande d'amis fête la fin de l'année universitaire. Au cours d'une fête alcoolisée, Claire, l'une des jeunes femmes se tue en sautant d'une falaise de Dordogne. Qui est responsable ? L'un des garçons s'enfuit alors que le reste du groupe attend les secours. L'enquête de gendarmerie conclura à un décès par accident, mais le drame fera éclater l'amitié du groupe et chacun tentera de guérir de son côté. Diane se mariera très vite avec l'un des garçons de leur groupe. Angela s'étourdira en aventures sans lendemain. Lucie rencontrera son prince charmant libanais. Les trois amies se retrouvent de temps en temps. Mais l'ombre de Claire plane toujours sur elles. Et, dans leur vie quotidienne, aucune d'elles ne remarque cet homme qui les suit et les observe, patiemment. Qui est cet individu ? A-t-il un lien avec la mort de Claire ? Va-t-il révéler leurs secrets enterrés du passé et réussira-t-on à découvrir la vérité sur le drame de 1976 ?