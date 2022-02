Anita Blake, T28 : Rafael

Une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires Rafael, roi des rats-garous, doit se battre jusqu'à la mort pour défendre sa couronne. Pour faire face à un adversaire pareil à nul autre, il veut Anita, l'une de ses proches alliées, à ses côtés. Mais certains de ses rats-garous craignent qu'il dépende trop d'Anita et de ses liens avec les vampires. Après tout, il n'y a de place que pour un seul roi surnaturel aux Etats-Unis, et Rafael semble vouloir faire d'eux de simples sources de nourriture pour les buveurs de sang. L'ennemi, quant à lui, semble détenir de sinistres secrets qui pourraient détruire tant les rats que les vampires. Rafael devra s'aventurer au coeur de la magie de son peuple pour trouver le pouvoir et la violence nécessaire pour les sauver, ou y laisser la vie...