Anita Blake, T27 : Jeu dangereux

Une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires Quand un autre marshal fédéral demande à Anita Blake de le rejoindre dans une petite ville du Michigan pour une consultation en urgence, elle comprend que la situation est grave. Un jeune léopard-garou est soupçonné d'avoir tué son oncle d'une manière aussi horrible que sanglante. Toutes les preuves sont contre lui, et l'ordre d'exécution a déjà été signé. Mais certains détails clochent, et Anita doit donner son avis d'experte sur la scène du crime. Malgré la pression grandissante des flics locaux et l'indignation de la famille qui réclame justice pour son patriarche, Anita se rend bientôt compte que les preuves ne concordent pas. Le temps est compté, car la colère gronde au sein de cette petite communauté très soudée et la peur vis-à-vis des êtres surnaturels ne cesse de grandir. Anita doit découvrir la vérité et déterminer si les marshals ont arrêté le coupable ou s'ils s'apprêtent à exécuter un innocent.