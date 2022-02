Psi-Changeling, T20 : La Dernière Garde

La loyauté avant tout. Jugé imparfait à cause d'une blessure à l'échine, le télépathe Canto dirige l'influente famille Mercant depuis l'ombre. Il est également une ancre, l'un des mystérieux membres du réseau qui stabilise le PsiNet, et dont l'effondrement subit menace d'éradiquer la race Psi tout entière. Pour sauver ceux qu'il aime, Canto aura besoin de l'aide d'une femme qui est liée à lui par un sombre passé qu'ils ne peuvent oublier. La plus puissante des ancres : Payal Rao, télékinétique parfaite, aussi belle que dépourvue d'émotion. Mais ni l'un ni l'autre ne sont préparés à l'enfer qui s'apprête à se déchaîner sur le PsiNet...