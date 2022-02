À la recherche du savon magique. Protégeons les enfants des polluants du quotidien

Cet ouvrage a pour ambition de sensibiliser les jeunes enfants à la santé environnementale, protéger sa santé et celle de ses proches par des gestes simples et réfléchis. Composé d'un récit illustré et de deux doubles pages informatives à destination des parents, ce livre détaille une bonne pratique : réduire l'exposition des enfants à certaines substances préoccupantes pouvant être présentes dans des produits cosmétiques.