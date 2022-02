Thèmes. L'islam face à la modernité européenne en Bosnie-Herzégovine au tournant du XXe siècle, Edition bilingue français-anglais

Avec Thèmes de la musulmane Nafija Sarajlic, les PUM offrent la possibilité de découvrir l'une des premières femmes à écrire en bosniaque entre 1912 et 1918. Au coeur de son oeuvre, les questions de l'alphabétisation des filles et du patriotisme. Publiés dans la revue Biser de 1912 à 1918, les textes de Nafija Sarajlic, musulmane de Bosnie-Herzégovine, composent des miscellanées réalistes où se mêlent tendresse et sarcasme. Les histoires traitent de grandes questions, telles l'éducation des filles ou les guerres ethniques, à partir de faits divers et d'expériences vécues. L'auteure adopte le point de vue d'une moraliste et indique la voie d'un renouveau possible pour la culture bosno-musulmane.