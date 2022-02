Les étudiantes et les étudiants africains et la fabrique d’un monde postcolonial. Mobilités et transferts (1950-2020)

Ce dossier apporte un éclairage nouveau sur le rôle qu'ont joué les étudiants partis se former à l'étranger, et sur les relations complexes entre l'Afrique et le reste du monde depuis les années 1950. L'objectif de ce dossier thématique est, d'une part, de mettre en lumière le rôle qu'ont joué les étudiants partis se former à l'étranger dans la construction et l'évolution des Etats et sociétés africaines. Il vise d'autre part à évaluer quels impacts leurs mobilités ont eus sur les relations souvent complexes entre l'Afrique et le reste du monde depuis les années 1950, dans le triple contexte de la décolonisation, de la guerre froide et de la mondialisation.