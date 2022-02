Un camp d'internement en Lozère. Rieucros, 1938-1942

Destiné aux étrangers dont la France ne voulait pas, camp d'internement sexué, Rieucros a finalement participé à la politique éliminatrice de l'Etat français. Un cas spécifique qui en dit aussi beaucoup sur la France sous l'Occupation. Premier camp d'internement résultant du décret-loi du 12 novembre 1938, Rieucros a d'abord été destiné aux étrangers dont la France ne voulait pas. Un millier de femmes et leurs enfants leur ont succédé dans ce camp punitif sexué, étrangères juives ou non, puis des Françaises pour des motifs politiques ou de moeurs. Comme le montrent un travail d'archives considérable et le recours à des témoignages, les protagonistes lozériens et les membres de l'administration ont joué un rôle essentiel dans les évolutions du camp et les destins des personnes, tandis que l'internement administratif s'est élargi jusqu'à participer à la politique éliminatrice de l'Etat français.