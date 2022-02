Les 100 héros de la littérature

Après avoir dressé le portrait de ces envoutantes héroïnes de la littérature en 2021, Laurence Caracalla avec la complicité d'Etienne de Montéty, directeur du Figaro littéraire, s'attache à rappeler les traits principaux de ces héros qui ont accompagné des générations entières de lecteurs. De Pantagruel sous la plume de Rabelais à Coleman Silk imaginé par Philippe Roth, ce sont 4 siècles de littérature qui sont revisités grâce à ces personnages principaux. Certains sont inoubliables et presque familiers (Robinson Crusoé, Julien Sorel, D'Artagnan, Jean Valjean ou encore Michel Strogoff, Tom Sawyer, Arsène Lupin, etc...), d'autres à redécouvrir de telle sorte que quiconque ne pourra plus en parler sans une anecdote, un trait de caractère ou bien situer son rôle dans l'oeuvre d'appartenance. Physiquement énigmatiques et livrés à l'imaginaire, les illustrations à l'aquarelle viendront pour certains esquisser l'image qu'on pourrait en avoir après avoir lu les oeuvres en question.