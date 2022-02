Faire face à l'inconnu gérer les crises et surmonter les imprévus. Gérer les crises, surmonter les imprévus, conduire le changement

Comment réussir à traverser sans encombre une période de grande instabilité ? Quels outils permettent de gérer les risques et de surmonter les imprévus ? Comment s'adapter au changement pour rebondir plus haut, plus fort ? Ce nouvel ouvrage de la Harvard Business Review propose une sélection des meilleures méthodes pour dompter un futur aléatoire et survivre aux crises qui bouleversent les projets des chefs d'entreprise et des managers. Découvrez comment adopter de nouvelles règles pour identifier les menaces qui pèsent sur votre activité, prendre des décisions rapides et continuer à innover dans un environnement complexe et incertain. En s'appuyant sur des cas d'école et des exemples concrets, les experts HBR donnent toutes les clés nécessaires pour faire preuve d'agilité et de réalisme afin de rester compétitif quelles que soient les turbulences à venir. Préface de Frédéric Fréry, Frédéric Fréry, enseignant-chercheur dans le domaine de la stratégie d'entreprise, du management et de l'innovation. Il est professeur à l'ESCP et à CentraleSupélec.