Après le succès de l'ouvrage "Conseils de management" paru en 2014 et vendu à plus de 6 500 exemplaires, en voici enfin une nouvelle version entièrement inédite. Un best-of indispensable à tous les managers soucieux de progresser dans leur fonction. Bien manager n'est pas inné, cela s'apprend ! Et pour vous permettre de connaître toutes les clés d'un management efficace, les experts de la Harvard Business Review ont réuni dans ce carnet 120 conseils riches d'enseignements. Comment gérer ses émotions, et s'affirmer dans son rôle de leader ? Comment créer des relations constructives avec ses collaborateurs, et réussir à déléguer en toute confiance ? Quels réflexes adopter pour fédérer son équipe et définir des stratégies gagnantes ? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions essentielles dans ce nouvel ouvrage HBR. Un livre de référence qui va à l'essentiel pour vous révéler, sans jargon ni théories inutiles, les bons outils et les bonnes pratiques qui vous aideront à gérer votre carrière avec succès, mais aussi à vous épanouir dans votre rôle de manager.