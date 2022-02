Le Domaine d'Easterleigh Hall

Le nouveau Downton Abbey ! Le destin unique d'une femme. La vie des maîtres et des serviteurs dans un grand domaine aristocratique anglais à la veille de la 1ère Guerre mondiale, du point-de-vue de la classe ouvrière. Lorsque Evie Forbes débute comme aide-cuisinière à Easterleigh Hall, elle va à l'encontre des souhaits de sa famille. L'impitoyable Lord Brampton, qui dirige le domaine familial et lui donne sa chance, est également le propriétaire de la mine où travaillent le père et les frères d'Evie. L'animosité, renforcée par la différence de statut social, règne entre les deux familles. Mais Evie est déterminée à s'élever au-dessus de sa condition, d'autant que cet emploi peut lui offrir un moyen de réaliser son rêve : diriger son propre hôtel. Evie travaille dur et gagne la confiance de la famille aristocratique, mais ses efforts risquent d'être balayés par un terrible événement : la guerre ! Les vies de tous, domestiques et maîtres, vont être bouleversées. Le Style La description passionnante d'un monde en pleine évolution, qui nous emporte dans les années 1900, sur les pas d'une femme forte et courageuse.