Get Up America Tome 1

Il y a ceux qui refusent d'aller plus loin dans la résistance et ceux qui considèrent que le changement n'est pas allé assez loin. Suite directe de Wake Up America, ce nouveau récit reprend en 1965, après la signature de la Loi sur les droits de vote. A ce moment-là, John Lewis et ses camarades sont de nouveau arrêtés alors que le Ku Klux Klan prépare sa plus grande marche masquée depuis des années. Méticuleusement documenté et mis à jour, Lewis raconte les combats gagnés et les doutes d'un mouvement de lutte pour sauvegarder les acquis juridiques durement gagnés et devenir une force électorale pendant que la guerre du Vietnam occupe le paysage médiatique américain. Bien souvent, l'Histoire ne va pas au-delà des victoires, John Lewis nous montre ici qu'elles ne sont en fait que le début d'autres combats à venir.