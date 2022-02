La dernière chance. Journal d'un paria, suivi de Bloc-notes 2020-2021

Un livre en deux parties : un essai de prospective inquiète sur l'élection de 2022 et la reprise des textes du bloc-notes, parus dans Le Figaro en 2020 et 2021. Pour Ivan Rioufol, l'élection présidentielle qui arrive en mai 2022 sera la dernière chance du pays pour espérer sortir de l'ornière. Crise sociale, industrielle, morale et sanitaire, il fait l'analyse d'un pays profondément fracturé, divisé et dont les dirigeants de tous ordres sont tétanisés par la peur. Editorialiste au Figaro, Ivan Rioufol co-anime aussi une émission hebdomadaire sur Cnews.