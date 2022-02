Comment meurt une démocratie. La fin de la République de Weimar et l'arrivée d'Hitler au pouvoir

Ce livre relate par le détail les événements et les mécanismes politiques qui ont conduit à l'arrivée au pouvoir du parti nazi, à la faveur des échecs de la République de Weimar et de la myopie des politiciens allemands. Pourquoi la démocratie s'est elle effondrée si rapidement et si complètement en Allemagne dans les années 1930 ? Comment un gouvernement démocratique a t il permis à Adolf Hitler de s'emparer du pouvoir ? Benjamin Carter Hett répond à ces questions, et l'histoire qu'il raconte a des résonances troublantes pour notre époque. Dire qu'Hitler a été élu est beaucoup trop simple et n'est pas vraiment exact. Il ne serait jamais arrivé au pouvoir si les principaux politiciens allemands n'avaient pas répondu à une vague d'insurrection populiste en essayant de l'utiliser, une stratégie qui les a poussés dans une impasse dont la seule issue était de faire entrer les nazis au pouvoir. Hett met à nu la confiance absurde des politiciens conservateurs qui pensaient qu'Hitler et ses partisans les soutiendraient et montre, par son analyse scrupuleuse, à quel point la démocratie peut être fragile lorsque ceux qui sont au pouvoir ne la respectent pas.