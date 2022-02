C'était les Bogdanoff

Unis jusqu'à leur dernier souffle, les plus célèbres jumeaux du PAF français sont décédés à six jours d'intervalle. Hommes de télévision, figures de la jet set, ils ont fasciné durant quarante ans. Leur disparition a suscité une émotion considérable. Parue en janvier 2019 et mise à jour, voici la seule biographie consacrée au fascinant duo. Depuis leur apparition à la télévision en combinaison argentée dans " Temps X ", en 1979, ils étaient devenus des personnages familiers du PAF. Inclassables, déroutants, semblant tout droit sortis de la quatrième dimension, Igor et Grichka Bogdanoff fascinaient ou agaçaient, mais ils ne laissaient pas indifférent. Leur carrière ponctuée de scandales est une étrange odyssée qui commence dans un château médiéval et se poursuit sur les pas de... Roland Barthes. Etat civil, diplômes, réseaux : le duo se crée une nébuleuse impénétrable. Leur QI fabuleux, leurs dons exceptionnels, leur métamorphose physique sont - et resteront - autant de mystères qu'ils savaient entretenir. Phénomènes de librairie, ces vulgarisateurs étaient toutefois mal vus de la communauté scientifi que, qui dénonce à l'époque leurs thèses aussi surprenantes que leur look. Sous des dehors romanesques, ces jumeaux avaient l'art de s'inviter dans les sphères du pouvoir et de la jet set. Car la galaxie des " Bogda " s'étendait de Luc Ferry à Carla Bruni, en passant par Cyril Hanouna et Jacques Attali... jusqu'au couple Macron. L'enquête de Maud Guillaumin, qui a recueilli de nombreux témoignages inédits, lève le voile sur l'histoire personnelle et l'enfance des deux frères, disparus à quelques jours d'intervalle, dont cette biographie, la première qui leur soit consacrée, décrypte les ressorts cachés et les univers parallèles.