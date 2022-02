Comme des éclats de toi

La vie nous relie tous. Comme le battement d'ailes d'un papillon peut provoquer le chaos à l'autre bout du monde, une tragédie emporte avec elle de nombreuses vies. Mais parfois un traumatisme peut être le destin qui nous amène vers le bonheur. Un destin brisé, quatre destins à reconstruire... Un soir d'hiver à Paris, un accident de la route coûte la vie à Bérénice. Ulysse et Madeleine, les conducteurs à l'origine de cette tragédie, sont sous le choc. Malgré la culpabilité et la honte, il leur faut se relever pour rendre à la vie le sens qu'elle a perdu. Mais cet accident a d'autres répercussions. Ainsi Georges, le père de Bérénice que la vie n'a pas épargné, doit apprendre à faire le deuil de sa fille. Et Aliénor qui, ébranlée par le traumatisme, décide de refaire sa vie là où personne ne la connaît... Cet accident va nouer ces quatre fils de vie qui n'étaient pas destinées à se croiser. Ulysse, Madeleine, Aliénor et Georges parviendront-ils à trouver des réponses à leurs questions ? Entre reconstruction et résilience, chacun apprendra malgré tout que le bonheur les attend au bout de la route.