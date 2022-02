Le tout politique 2022. Origines, cousinages, personnalités : la face cachée de nos politiques

Découvrez la généalogie des 90 hommes et femmes politiques qui comptent, pimenté d'anecdotes et d'indiscrétions. Une approche insolite et sans équivalent : les fiches-portraits détaillées et détonantes de ceux et celles qui nous gouvernent... ou aspirent à le faire. Origines, cousinages, personnalités et anecdotes : les dessous cachés de nos politiques Découvrez le pedigree des 90 hommes et femmes politiques qui comptent, pimenté d'anecdotes et d'indiscrétions. Une approche insolite et sans équivalent : les fiches-portraits détaillées et détonantes de ceux et celles qui nous gouvernent... ou aspirent à le faire. Chaque fiche donne état civil, origines, famille, généalogie, parcours... mais aussi taille, goûts, sports, anecdotes et indiscrétions. Origines et parentés inattendues : Emmanuel Macron descendant d'un valet de chambre. Valérie Trierweiler cousine de Carla Bruni et Julie Gayet ! Mais également Nicolas Hulot, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira... Des CV truffés d'indiscrétions : Le Drian amateur d'andouilles. Mélenchon ancien enfant de choeur. Nadine Morano majorette gauchère. Mais également François Baroin, Roselyne Bachelot, Marlène Schiappa... Dans cette version mise à jour, tout le personnel politique de la Macronie a droit à son entrée : Blanquer, Borne, Castaner, Castex, Darmanin, Zemmour, Le Maire, Philippe, Véran... et les autres !