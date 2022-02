Drôles de présidents !

De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, cet ouvrage réunit et analyse les meilleures répliques, volontaires ou non, des présidents de la Ve République. Vive la crise... de rire ! Quand nos présidents ont de l'humour En 2022, nous élirons le 9e président de la Ve République. Vu l'état de la France après quatre années de crises diverses et variées, mieux vaudra qu'il ait de l'humour, indispensable pour tenir bon dans la tempête ! Rassurons-nous : les huit précédents ont toujours su nous faire rire ou sourire, parfois malgré eux. Chacun, à sa manière et dans des registres différents, a pioché dans l'arsenal de l'humour l'arme qui correspondait le mieux à son tempérament. Blagues, bons mots, répliques du tac au tac, formules assassines, saillies paillardes ou sarcastiques, lapsus révélateurs, sans oublier, chez certains, une salutaire autodérision. Charles de Gaulle (" Mort aux cons ! - ; Vaste programme, Monsieur "), Georges Pompidou (" Ah, la nature humaine... "), Valéry Giscard d'Estaing (" Non, vous n'avez pas le monopole du coeur "), François Mitterrand (" Restons simples, appelez-moi Dieu "), Jacques Chirac (" Du sport ? Je fais les bars parallèles, l'un rive droite, l'autre rive gauche "), Nicolas Sarkozy (" Casse-toi, pauv' con "), François Hollande (" Si gouverner, c'est pleuvoir, nous réussissons au-delà de toute espérance ") et Emmanuel Macron (" Je vais lui montrer qui c'est Raoul ") : leurs saillies sont réunies et analysées ici, pour notre plus grand plaisir.