J'étais si jolie

Katie Piper n'a que 24 ans quand son ex-petit ami lui jette de l'acide au visage, la défigurant et bouleversant sa carrière, pourtant prometteuse. Mais Katie décide de se battre, et de ne pas se décourager. Un témoignage inspirant, qui est celui d'une reconstruction, tant physique que psychologique, et d'une renaissance par une présentatrice vedette de la BBC outre-Manche Brisée suite à une agression... Un hymne à la vie Katie Piper était belle, jeune et insouciante. Elle avait quitté sa province natale du Hampshire pour Londres afin de percer dans le mannequinat et l'univers de la télévision, jusqu'à ce qu'un homme l'asperge d'acide. Quel homme ? Son petit ami de l'époque... Défigurée, ayant failli perdre un oeil, Katie a toute une vie à reconstruire. Un chemin d'épreuves, qui passera, entre autres, par plusieurs séjours à Lamalou-les-Bains (34), où elle se livre au découragement puis l'espoir. Un itinéraire qu'elle dévoile dans ce récit. Sincère et émouvante, Katie répond à l'horreur avec une incroyable force de vie. Un témoignage inspirant, qui est celui d'une reconstruction, tant physique que psychologique, et d'une renaissance.