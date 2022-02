L'oiseau qui avait le vertige

L'Hôtel des Flots, sur la pointe du Grouin. Un homme mystérieux arrive sur place et, étrangement, la sulfureuse Jessica disparaît le soir même. Tous les résidents de l'hôtel, des employés aux clients, deviennent de potentiels suspects. Jusqu'à ce qu'une pandémie et un confinement obligent tout ce petit monde à fermenter en vase clos... Le premier suspense de François Cérésa Un îlot à moins d'un mille marin de la pointe du Grouin, en plein océan. Un bâtiment construit sur un éperon rocheux : l'hôtel des Flots, équipé en spa et thalasso, pour clients haut de gamme. Emir Karlovic arrive sur place pour un séjour d'une semaine. Dans ses bagages, un arsenal : un . 44 magnum et un colt Cobra. Un tueur à gages ? Son premier repas avec les pensionnaires est d'ailleurs marqué par la disparition d'une employée : la rousse et sulfureuse Jessica. Quand on découvre le corps, c'est la panique. Et tous les résidents de l'hôtel, qu'ils soient employés ou clients, deviennent des suspects potentiels. A l'adjudante Géraldine Chanal, de la gendarmerie, et au commandant Robès de débarquer à leur tour. Mais au dehors, une pandémie plane... jusqu'à ce que, le 16 mars 2020, le gouvernement décrète le confinement général. Obligeant tout ce petit monde à rester enfermé. Et si le tueur profitait de cette situation de huis clos ? Tous ces gens, sous des dehors respectables, pourraient-ils être des psychopathes en puissance ?